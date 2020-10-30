İsrail’deki Ermenistan Büyükelçisi Erivan’da kalmaya devam ediyor. Nağdalyan – Ermenistan Kamu Radyosu

Geri çağrılan İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi, Erivan’da kalmaya devam ediyor, İsrail’e gitmedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Nağdalyan, gazetecilerle yapılan brifing sırasında söyledi.

“Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Azerbaycan’a silah satışı konusunda net bir tutum sergiliyor, bunu daha önce de belirtti.”

Nağdalyan, “Bu silahları sivil nüfusa ve altyapıya karşı kullanmaktan çekinmeyen bir devletin kendisini silahlandırmaması gerektiği açıktır” dedi.

Azerbaycan’ın sivil nüfusu ve altyapıyı nasıl hedef aldığına bu ay boyunca hepimizin şahit olduğunu hatırlattı.

Ermenistan Kamu Radyosu