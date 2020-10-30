İran ve Rusya’nın yaklaşımları uyuşuyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İran ve Rusya’nın Karabağ sorununa yönelik benzer yaklaşımları var.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için İran Cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak Bakü’yi ziyareti etti ve Moskova ziyaretinin ertesinde, Erivan ve Ankara’ya gitmeyi planlıyor.

Tahran ve Moskova’nın Karabağ sorununa benzer yaklaşımları var.

Açıklama, Rusya ile görüşmesi sonrasında, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi’den geldi.

“Bugün Moskova’da verimli bir toplantıda, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’ya, İran’ın girişiminden bahsettim.

İran ve Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununda benzer yaklaşımları var.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile de Kapsamlı Ortak Eylem Planının geleceği konusunda başarılı görüşmelerim oldu”,- diye yazdı Arağçi Twitter sayfasında.

Ermenistan Kamu Radyosu