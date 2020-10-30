İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Karabağ’daki Doğumevine yapılan saldırı kabul edilemez

29 Ekim’de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) gelişmeleri görüşmek üzere Yerevan’ ziyaret etti.

İran Radyo Televizyon Kurumu sitesineden edinen bilgiye göre daha önce Bakü ve Moskova’da temaslarda bulunan Arakçi, ” Çok hassas bir zamandır ve hızlı bir şekilde barış için karar verilmeli ve bunun için bir yol açılmalıdır. Karabağ savaşındaki vefat sayıları artmakta ve bu üzücüdür. Bize göre İran hızlı şekilde barış yolunu açabilir. ” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, sivilleri hedef almak amacıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin başta Stepanakert’teki Doğum hastanesi olmak üzere Artsakh’taki sivil yerleşim yerlerine doğru hava saldırılarını kınadı.

Arakçi ”Sivillere yönelik saldırı kesinlikle kınanmalı. Hasthane dahil olmak üzere sivillere karşı yapılan saldırılar ve bunun sonucunda masum insanların yaşamlarının yitirilmesi kesinlikle kabul edilemez.” ifade etti.

Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili İran’ın önerisinin barış yolunu açabildiğini açıkladı.

Hatırlancağı üzere Azerbaycan saldırgan güçleri, hava saldırıları sırasında sivil yerleşimlerini vurmakla sınırlı kalmayıp üstelik Stepanakert’teki Doğum hastanesini de hedef almıştı. Bu insanlık dışı hava saldırılarının sonucunda büyük hasar oluştu. Azerbaycan ordu unsurları uluslararası yasalara göre yasaklanan misket bombaları da kullanıyor. Azerbaycan’ın 34 gündür devam eden alçak saldırıları sonucu çok sayıda sivil yaralanırken Ermenistan’da ve Artsakh’ta 40’tan fazla masum sivil hayatını kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/Karabağ-İran-Arakçi/197152