Irakçi: İran’ın tutumu Karabağ’da ateşkes sağlanmasıdır

İran’ın Karabağ planı ile ilgili temaslarda bulunmak için Erivan’da bulunan Irakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zahrab Menateskaniyan ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanına İran planını sunan Irakçi, İran’ın işbirliği için gerekli kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, İran’ın bölge güvenliği ile ilgili yeni tehditleri algıladıklarını ifade ederek, İran’ın bölgesel barış ve istikrar için rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Görüşme sonrası Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan’ın İran’ın planını dikkatlice inceleyeceği ifade edildi.

Irakçi, Erivan öncesi Bakü ve Moskova’da aynı doğrultuşa temaslarda bulunmuştu ve Erivan sonrası Ankara’ya gelmesi beklenmektedir.

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IRNA