Fransa’daki bıçaklı saldırının faili “Generation Identity” grubuna mensup biri çıktı!

Fransa’da, iddiaya göre “Allah’u Ekber” diye bağıran ve insanları silahla tehdit eden bir şahsın polis tarafından vurularak öldürüldüğü olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Polis tarafından vurularak öldürülen şahsın aşırı sağcı Hristiyan bir grup olan Generation Identity’ye (Kimlik Hareketi) mensup olduğu ortaya çıktı. Savcılık kaynağına dayandırılan başka bir haberde ise saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü bildirildi.

Fransız basınında çıkan haberlerde “Allah’u Ekber” diyerek bağıran saldırganın yaptığı saldırıya ilişkin “İslamcı bir saldırı” şeklinde skandal ve suçlayıcı bir niteleme yapılmıştı.

Saldırıların ardından Fransa’da korku ve panik had safhaya çıkarken güvenlik önlemleri de arttırılmış ve ülkenin farklı noktalarından birkaç bıçaklı eylem haberleri daha gelmişti.

“Generation Identitaire” aşırı sağcı Hristiyan grubu kimdir?

Fransa’da Génération identitaire (Kimlik Hareketi) olarak isimlendirilen pan-Avrupa beyaz milliyetçi ağı, beyazların “değiştirildiğini” ileri süren bir komplo yayarak Avrupa’daki Müslümanların “geri gönderilmesi” çağrısı yapıyor.

Geçen sene Yeni Zelanda’daki camilerde 51 Müslümanı katleden terörist saldırganın manifestosunun başlığı olarak Generation Identity’nin ana ideolojisinin adını kullandığı ortaya çıkmıştı. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/703354-fransadaki-bicakli-saldirinin-faili-generation-identity-grubuna-mensup-biri-cikti/