Fransa’da derneği kapatılan Sihamedi, Türkiye’den siyasi sığınma talep etti

Fransa’da kurucusu olduğu BarakaCity isimli dernek radikal İslamcı oluşumlarla ilişkili olduğu ve terör eylemlerini meşrulaştırdığı gerekçesiyle terörle mücadele kapsamında kapatılan İdriss Sihamedi, Türkiye’den siyasi sığınma istediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sihamedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı sosyal medya mesajında Fransa’da güvende olmadığını belirtti ve Türk

Sihamedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı sosyal medya mesajında Fransa’da güvende olmadığını belirtti ve Türkiye’den siyasi sığınma talebinde bulundu.

Sihamedi, Twitter hesabından Türkçe ve Fransızca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Suite aux mensonges du gouvernement d’@EmmanuelMacron et la fermeture de l’ONG humanitaire et de défense des droits humains, je demande officiellement l’asile politique de @Barakacity au président @RTErdogan ainsi que celle de mon équipe et de moi même,qui subit menaces de mort. — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2020

“Fransa’da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity’yi Fransa devleti feshetme kararı aldı.

“Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen. Bu yüzden sayın Erdoğan’dan STK’mız adına Fransa’da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum.”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden cevap

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de kısa süre sonra Sihamedi’nin bu mesajına yine sosyal medyadan yanıt verdi. İdarenin mesajında, “Merhaba Sihamedi. Sen ve iş arkadaşların kurumumuza bireysel olarak adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaralarınızı içeren sığınma dilekçeniz ile başvurduğunuz durumda talebiniz değerlendirmeye alınacaktır. Verdiğiniz bilgilerden sonra İstanbul Havalimanı’daki ekibimiz durumla ilgili bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Suite aux mensonges du gouvernement d’@EmmanuelMacron et la fermeture de l’ONG humanitaire et de défense des droits humains, je demande officiellement l’asile politique de @Barakacity au président @RTErdogan ainsi que celle de mon équipe et de moi même,qui subit menaces de mort. — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2020

Bu olay, Avrupa’da karşılık gören ve Türkiye’den yapılan açıklamalar ile pekişen Türkiye’nin radikal İslamcı gruplara destek verdiği yönündeki algıları güçlendirirken, sosyal medyadan birçok tepki mesajı paylaşıldı.

iye’den siyasi sığınma talebinde bulundu.

Sihamedi, Twitter hesabından Türkçe ve Fransızca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Suite aux mensonges du gouvernement d’@EmmanuelMacron et la fermeture de l’ONG humanitaire et de défense des droits humains, je demande officiellement l’asile politique de @Barakacity au président @RTErdogan ainsi que celle de mon équipe et de moi même,qui subit menaces de mort. — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2020

“Fransa’da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity’yi Fransa devleti feshetme kararı aldı.

“Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen. Bu yüzden sayın Erdoğan’dan STK’mız adına Fransa’da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum.”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden cevap

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de kısa süre sonra Sihamedi’nin bu mesajına yine sosyal medyadan yanıt verdi. İdarenin mesajında, “Merhaba Sihamedi. Sen ve iş arkadaşların kurumumuza bireysel olarak adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaralarınızı içeren sığınma dilekçeniz ile başvurduğunuz durumda talebiniz değerlendirmeye alınacaktır. Verdiğiniz bilgilerden sonra İstanbul Havalimanı’daki ekibimiz durumla ilgili bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Suite aux mensonges du gouvernement d’@EmmanuelMacron et la fermeture de l’ONG humanitaire et de défense des droits humains, je demande officiellement l’asile politique de @Barakacity au président @RTErdogan ainsi que celle de mon équipe et de moi même,qui subit menaces de mort. — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2020

Bu olay, Avrupa’da karşılık gören ve Türkiye’den yapılan açıklamalar ile pekişen Türkiye’nin radikal İslamcı gruplara destek verdiği yönündeki algıları güçlendirirken, sosyal medyadan birçok tepki mesajı paylaşıldı.

https://serbestiyet.com/featured/fransada-dernegi-kapatilan-sihamedi-turkiyeden-siyasi-siginma-talep-etti-44024/