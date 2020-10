First squad of Armenian women undergo military training

The first squad of Armenian women is undergoing military training, representative of the Armenian Defense Ministry Artsrun Hovhannisyan said on Facebook on Friday, sharing a series of photos from the training.

