F-35’ler Yunanistan’a – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD, Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarını Yunanistan’a teslim edecek

Basın, Yunanistan ve ABD’nin Türkiye için modern F-35 savaş uçağı satın almayı ve bunları Yunanistan’ın Girit adasına konuşlandırmayı kabul ettiğini söylüyor.

Dünya basını, ABD’nin Türk yapımı F-35 savaş uçaklarını Yunanistan’a teslim etmeyi kabul ettiğini, Yunanistan ile ABD arasında bir askeri anlaşma yapıldığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Jewish Press web sitesi, ABD’de, başlangıçta Türk Hava Kuvvetleri için üretilen, ancak Trump’ın Erdoğan’a kızdığı için ABD’de kalan, modern F-35 savaş uçaklarını Yunan Hava Kuvvetlerine transfer edeceğini yazıyor.

Süreli yayına göre, öfkenin nedeni, Rusya’dan S-400 uçaksavar füze sistemlerinin satın alınmasıydı.

Jewish Press-e göre, “ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’dan ilk bataryası bu yıl Haziran ayında teslim edilen S-400’leri satın alma kararının ardından, bu yaz F-35 ortak avcı uçağı programından Türkiye’yi çıkardı.”

Yunan Estia gazetesi, Yunanistan’a F-35 savaş uçağı tedariki konusunun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunan mevkidaşı arasında görüşüldüğünü yazıyor.

Gazeteye göre ABD, Yunanistan’a ilk 6’sı Türkiye için üretilmiş ancak ABD’de bırakılan 20 adet F-35 tedarik etmeyi planlıyor.

Yunan, Greek City Times, bu Yunan-Amerikan anlaşmasının savaş uçaklarıyla sınırlı kalmayacağını yazıyor.

Gazeteye göre ABD, Türkiye’deki askeri üssünde bulunan NATO nükleer teçhizatını Yunanistan’ın Girit adasına taşımayı planlıyor.

“Yunanistan, Ankara’nın Yunan adalarından birine gemi gönderme kararının büyük bir gerilim ve bölgede barışa doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Greek City Times’a göre, Yunan hükümetinin temsilcisi Pazartesi günü bu soruya yanıt verip, Türk meslektaşlarına ironi ile hitap ederek, “Türkiye, sözlerinin güvenilir olmadığını göstermiştir”,- demiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu