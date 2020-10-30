Ermenistan ordusunda dikkat çeken temizlik

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|Rus politolog ve gazeteci İgor Korotçenko, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki son kadro değişikliklerini, “Rusya yanlısı unsurların temizlenmesi” olarak ifade etti.
Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın askeri üssünün ülkesinin güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Rusya’nın ünlü politologu İgor Korotçenko’dan ise çarpıcı açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendine karşı tehdit olarak gördüğü askeri görevlilere yönelik kadro temizliğine giriştiğini iddia etti.
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