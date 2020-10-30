Ermeni savaş esirlerine ve sivillere işkence – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni askerlerin cesetlerine ve tutsaklara IŞİD yöntemleriyle muamele edilmektedir.

Ombudsmanlık ofisi, terörist grupların eylemleriyle benzerlikleri belirlemek için karşılaştırmalı bir çalışma yürütüyor.

Ayrı raporlar halinde uluslararası kuruluşlara sunulacaktır.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’ın, Facebook sayfasında yazdığına göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Ermeni askerlerinin cesetlerine, savaş esirlerine ve sivillere yönelik vahşet, İslam Devleti (IŞİD) veya diğer terörist grupların yöntemlerine benzemektedir.

Terörist grupların eylemleriyle benzerlikleri tespit etmek için karşılaştırmalı bir çalışma yapıldığını belirtti.

“Benzerlikler ortada.

Örneğin, kurbanın ya da mağdurun uzuvlarının sakatlanması (ya da işkence edilmesi) ya da aşağılanması, bu yapılanların fotoğraflanarak ya da videoya çekilerek yayınlanması.

Diğer bir ortak payda, aile üyelerine veya akrabalarına mümkün olduğu kadar fazla zihinsel acı veya ıstırap vermektir.

Örneğin, aileye kafa kesme hakkında bilgi vermek.

Aynı zamanda, bunu istisnai bir sinizmle ve açık bir nefret gösterisiyle yapmak”,- denmektedir bildiride.

Önemli bir bileşen, neden olunan ruhsal acının uzun süre devam etmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak amacının olmasıdır.

Örneğin, 5-6 saat önce bir aile üyesini, öldürülen bir askerin fotoğrafını internette yayınlayacakları konusunda uyarmak ve bu süre içinde ona işkence uygulamak.

Önemli benzerliklerden biri, tüm bunların, toplumda gerginlik, panik ve endişe yaratmak için kullanılmaya çalışılmasıdır.

Örneğin Azerbaycan’da esir alınan veya başka bir şekilde ele geçirilen yurttaşlarımızın sosyal ağ sayfalarından, nefret içerikli materyaller yaymak.

Tatoyan, tüm konuların ayrı raporlarla uluslararası organizasyonlara sunulacağını bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu