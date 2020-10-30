Ermeni esir öldü(rüldü) – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından esir alınan Mişa Melkumyan, bu gece hayatını kaybetti.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’a, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından esir alınan 84 yaşındaki Mişa Melkumyan’ın bu gece hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

“Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Ermeni tutsaklara yönelik insanlık dışı muamelesi ve zulmüne ilişkin tüm delil ve belgeler dikkate alındığında, yurttaşımızın neden dolayı ölmüş olabileceği ortaya çıkıyor. Mişa Melkumyan’ın tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum”,- yazmaktadır Tatoyan Facebook sayfasında.

Ermenistan Kamu Radyosu