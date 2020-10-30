Erivan, Dağlık Karabağ’a gözlemci konuşlandırılmasını destekliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı – Ermenistan Kamu Radyosu

Erivan, Dağlık Karabağ’a gözlemci gönderilmesini destekliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan “Ria-Novosti”ye atıfta bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’na göre Erivan, Nisan 2016’daki savaş tırmanışın ardından AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından önerilen ateşkes rejiminin sürekli olarak izlenmesi fikrini her zaman destekledi.

Ona göre, Ermenistan ve Azerbaycan, AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi’nin izleme grubunu genişletme ve ateşkes ihlallerini soruşturmak için bir mekanizma kurma konusunda anlaştılar.

“Ancak o zaman Azerbaycan bu anlaşmaları yerine getirmeyi reddetti. Bu bir kez daha, ne dün ne de bugün Azerbaycan’ın istikrarlı ve doğrulanabilir bir ateşkesle ilgilenmediğini gösteriyor. Mnatsakanyan, “Ancak görüşümüz değişmedi ve gözlemcilerin konuşlandırılmasını destekliyoruz.” Dedi.

Barış güçlerinin katılımına gelince, Bakan, Dağlık Karabağ’daki olası barış gücü mekanizmasına yalnızca tarafsız olanların dahil edilebileceğini kaydetti.

Mnatsakanyan, “En başından beri vurgulanabilir ki herhangi bir barışı koruma mekanizması çatışmanın bir tarafını tutup hareket edenleri içeremez” dedi.

Ona göre, “barışı koruma operasyonları her zaman temel ilkelerin bir parçası ve dolayısıyla anlaşmazlığın çözümünün önemli bir bileşeni olmuştur.”

“Bu aşamada, barışı koruma operasyonları için kapsamlı bir talep listesi sunmak zordur” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu