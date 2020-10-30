CORONA VİRÜSÜ PANDEMİSİ’NİN İLERLEMESİ NEDENİYLE PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Bilindiği üzere, 14 Ekim 2020 tarih ve 12304 sayılı ve 26 Ekim 2020 tarih ve 12311 sayılı bildiriler ile Corona Virüs Pandemisi ile ilgili uyarılar cemaatimizin dikkatine sunulmuştu.

Son günlerde ülkemizdeki vaka artışı ve buna paralel olarak cemaatimizde gerçekleşen ciddi ve endişe verici vakalar ve sadece Ekim ayında Corona Virüsü nedeniyle vefat eden 19 cemaat üyemiz de gözönünde bulunduruluduğunda daha büyük kayıplar yaşamamak adına cemaatimizin değerli üyelerinin gerek kendi gerekse çevre sağlığını düşünerek daha önce yapılmış olan uyarılara ve belirtilen hususlara titizlikle uymalarını rica ediyoruz.

Aksi takdirde, Patrikliğimiz istemeyerek de olsa yeni kısıtlayıcı önlemlere başvurmak durumunda kalacaktır.

30 Ekim 2020

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PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/