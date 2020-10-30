BBC cephede bulunan Ermeni askerleri ve onların anneleri hakkında film yayınladı

Büyük Britanya merkezli BBC televizyon kanalı Karabağ cephesinde savaşan Ermeni askerleri ve onların anneleri hakkında ‘Savaş herkesin ailesine girdi’ başlıklı bir film hazırladı.

BBC tarafından hazırlanan bu film “Otuz yıl içinde bu artık üçüncü savaş. Birinci savaş iki taraftan birlikte 30.000 hayat aldı, yaklaşık 1 miliyon insan yerinden oldu, 2016 yılındaki savaşta yüzlerce kişi öldü, şimdi de yine başka bir nesil cepheye doğru hareket ediyor” sözleriyle başlıyor.

Sığınaklarda güvenli bir köşe bulup outran Ermeni anneler ve kadınlar kendi kayıp ve beklenti hikayelerini anlatıyor. Onlardan biri “Nesilden nesile devam ediyor bu kavga. Benim kocam savaş sırasında şehit oldu, şimdi de onun (yanındaki kadını gösteriyor) oğlu cephede duruyor. Sanki bu savaşın sonu yok” sözlerini dile getirdi.

Başka bir kadın da 1992 yılında savaş sırasında kardeşinin nasıl hünharca katledildiğini hatırlıyor. Diğeri kayıbabasının öldüğünü dile getiriyor. Dördüncü kadın ise gözyaşlarında boğularak kendi kaybından bahsediyor: 2016 yılında patlak veren savaş kızını kocasız bırakmış ve küçük çocukları babasız büyüyorlar. Başka bir anne de oğlunun kayıp olduğunu, ondan haber alamadığını, hastanelerde aradığını, fakat bulamadığını anlatıyor.

Cephedeki Ermeni askerler de kendi hikayelerini anlatıyorlar. Askerlerden biri nasıl yaklaşan düşmanını hemen farkedip onları etkisiz hale getirmeleri ve ilerlemelerini engellediklerini anlatıyor.

Sonra 19 yaşındaki bir askerin cenaze töreninin hüzünlü görüntülerine yer veriliyor. Cenaze törenine katılan bir genç erkek “Biz asla teslim olmayız. Üç devlete karşı savaşıyoruz, ama son adama kadar gidip savaşacağız” ifadelerini dile getiriyor.

Filmin sonunda ise sığınakta bulunan bir kadın “Erdoğan ve Aliyev’in çocukları cephede mi?, Hayır. Biz basit halkız, sadece bizim çocuklarımız cephede, neden?” sorusunu soruyor.

ERMENİ HABER AJANSI