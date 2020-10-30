Bazı kilise binaları da İzmir depreminden etkilendi

HYETERT – Bugün Türkiye saati ile 14:51’te merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanan deprem Kandilli Rasathanesinin verdiği bilgiye göre 6.8km büyüklüğünde ve 11,8km derinlikte meydana geldi.

Şahısların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile depremin verdiği hasar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Istanbul’da dahi hissedilen depremde etkilenen mekanlardan biri de İzmir Alsancak Katolik Kilisesi Santissimo Rosario oldu. Kilisesin sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile yerel yönetimler ile ilgili görüşmeler yapılana kadar tedbir amaçlı kilise binasının ibadete kapatıldığı açıklandı. İbadetler kilisenin salonunda gerçekleştirilecek.

Diğer kiliselerden de ufak çaplı çatlak ve sıva düşmeleri olduğuna dair haberler geliyor.

Kaynak: Santissimo Rosario Kilisesi