“Barda’yı bombalamadık” – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Devlet Başkanı sözcüsü, Barda yönünde misket bombası kullanıldığına dair haberleri yalanladı.

Artsakh’ın Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Poğosyan, Ermeni tarafının Barda kasabası yönünde sivilleri hedef alan misket bombası kullandığı iddialarını yalanladı.

“Barda yönünde bu tür silahlar kullanmadık. Savunma Ordusu, yalnızca listesi Savunma Ordusu tarafından yayınlanan büyük şehirler yönündeki askeri tesisleri hedef almakta ve başka silahlar kullanmaktadır”,- dedi Poğosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu