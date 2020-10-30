Azerbaycan’ın talepleri saçmadır. Ermenistan, Azerbaycan’ın AİHM başvurusuna yanıt verdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nin AİHM temsilcisi Yeğişe Kirakosyan, AİHM’nin Azerbaycan’ın hukuk dışı uygulamasını reddedeceği görüşünü dile getirdi.

Ermenistan’ın AİHM’deki temsilcisi Yeğişe Kirakosyan’ın, Sputnik Armenia’ya bildirdiğine göre, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan’ın Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesine sunduğu başvuruya yanıt verdi.

Azerbaycan’ın başvurusunun mahkeme tarafından reddedileceği görüşünü dile getiren Kirakosyan, “Ermenistan, sunulan başvuruyla ilgili tutumunu 29 Ekim’de sundu.

Her şeyden önce, Azerbaycan’ın taleplerinin saçma olduğunu belirteyim, çünkü ilki dışında neredeyse hepsi AİHM’nin yetkisi dışında – askerlerin geri çekilmesi, işgal edilen toprakların iadesi vb.”,- dedi.

Başvuruda belirtilen ilk talebe gelince, Yeğişe Kirakosyan’a göre Azerbaycan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve altyapısına yapılan roket ateşinin Ermenistan’dan ve “işgal altındaki Azerbaycan topraklarından” durdurulması için Ermenistan tarafına talepte bulunmuştur.

“Üstelik bu, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, Ermenistan topraklarından Azerbaycan yönünde hiçbir mermi, hiçbir atış yapılmadığını defalarca belirtmesine rağmen.

AİHM temsilcisi, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın başvurusuna cevaben AİHM’ye ayrıntılı bir analiz sunduğunu vurgulayarak, “Artsakh Savunma Ordusu’nun gerçekleştirdiği eylemler bile, tarafımızdan insani hukuk normlarına uygun olarak uygulanabilir olup, insani hukuk mantığında değerlendirilmektedir”,- dedi.

Kirakosyan, Azerbaycan’ın Artsakh ve Ermenistan topraklarında sivilleri, sivil nesneleri ve sivil yerleşimleri hedef alması olayları üzerine savaşın ilk gününde AİHM’ye ilk başvuranın Ermeni tarafı olduğunu da hatırlattı.

29 Eylül’de AİHM, tarafları sivil yerleşim alanlarını hedeflemekten kaçınmaya çağıran bir karar aldı.

Nitekim Kirakosyan’a göre AİHM bu konudaki tavrını zaten ifade etmiş olup, Ermenistan’a özel yeni bir geçici tedbir uygulayacağını düşünülmemektedir.

Kirakosyan, “Bu durumda Azerbaycan’ın talebinin reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum”,- dedi.

Bu arada, Ermenistan Cumhuriyeti’nin AİHM’deki temsilcisi, Ermenistan’dan AİHS’e hâlihazırda 20 savaş esiriyle ilgili başvuru yapılmış olmasına rağmen, Azerbaycan’ın başvurusunda, Ermenistan’daki tutuklular konusunun gündeme getirilmediğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu