Azerbaycan’ın istediği, savaş – Ermenistan Kamu Radyosu

Bakü yapıcı görüşmeyi reddediyor. Mnatsakanyan ateşkes enstrümanları hakkında konuştu

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları Karabağ ihtilaf bölgesindeki doğrulama mekanizmaları konusunda istişarelerde bulunuyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, RİA Novosti’ye verdiği bir röportajda, Bakü’nün Karabağ ihtilaf bölgesinde ateşkes kriterleri konusunda yapıcı çalışmalar yapmayı reddettiğini ve çatışmalara devam ettiğini söyledi.

Mnatsakanyan, 10 Ekim’de Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova’da ortak bir açıklama yaptıkları ve belirlenen noktaları “yol haritası” olarak kabul ettiklerini hatırlattı.

Buna göre ateşkes yapılması, ateşkesin kendine özgü standartları üzerinde anlaşmaya varılması, kurbanların bedenlerinin ve savaş esirlerinin değiş tokuşu gerekliliği olarak ortaya konan ilk üç nokta derhal ve ön koşulsuz yerine getirilmeliydi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’na göre, görüşmelerin önündeki en büyük engel, Bakü’nün istikrarlı ve kontrollü bir ateşkes yapmaya hazır olmamasıydı.

“Azerbaycan doğrulama mekanizmaları kurmayı reddediyor, konumu istikrarlı bir ateşkesten kaçınmak ve karşılıklı suçlamalara zemin hazırlamak”,- dedi Mnatsakanyan.

Bakan Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasında doğrulama mekanizmaları konusunda istişarelerin sürdüğünü bildirdi.

“Şu an için Azerbaycan ateşkes standartlarının geliştirilmesine yapıcı bir şekilde katılmayı reddediyor ve büyük ölçekli askeri operasyonları sürdürüyor”,- dedi Ermenistan Dışişleri Bakanı.

Ermenistan Kamu Radyosu