Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Ermeni yaşlı adam hayatını kaybetti

Ermenistan Kamu Başdenetçisi Arman Tatoyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Azerbaycan tarafından esir alınan 84 yaşındaki Misha Melkumyan’ın öldüğünü duyurdu.

Tatoyan genel olarak Ermeni esirlere karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin insandışı ve vicdansız davranışların inkar edilmeyen bir gerçek olduğunu belirterek o yaşlı adamın nasıl öldüğünü de tahmin edilebildiğini vurguladı.

Ermenistan Ombudsamı Arman Tatoyan Misha Melkumyan’ın akrabalarına başsağlığı diledi.

Daha önce Ermeni tarafı Azerbaycan’ın iddialarını yalanlamıştı. Azerbaycan’ın bu asılsız iddialarına göre Ermenistan 84 yaşındaki Misha Melkumyan’ı kabul etmeyi reddetmişti.

Halbuki onun sağlık durumunun son derece kötü olduğundan dolayı onu Ermenistan’a göndermek mümkün değildi ve bü yüzden izin verilmedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/Azerbaycan-Silahlı-Kuvvetleri-Ermeni/197177