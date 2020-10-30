Azerbaycan askerlerinin çürüyen cesetleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh, Azerbaycanlıların çürüyen cesetlerinin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu eş başkanları aracılığı ile üst üste üç kez ilan edilen insani ateşkesi ihlal ederek, ceset takası teklifini tek taraflı olarak reddetti.

Artsakh Savunma Ordusu, cephede kalan Azerbaycan cesetlerinin bu nedenle yarattığı feci durumu gösteren bir video yayınladı. Ermeni tarafı, Ekim ayının ilk on gününde, sayısız düşman cesedi nedeniyle cephenin bazı bölgelerinde kritik bir salgın durumunun oluştuğunu açıklamıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu