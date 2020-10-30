Ayasofya Vakfına Ait Hristiyan Taşınmazları

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Mükremin Kızılca

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 18. Bölüm

Karaköy mahallelerinden Hristiyan Kostas Kopriya Mahallesinde, Hristiyan Manol Şükrü mülküne sınır, bitişik iki ev.

Aynı mahallede Aziz Zani Kilisesine sınır, üstünde odası bulunan bir ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, İskender Ferra mülküyle sınır, üstü odalı, birbirine yapışık üç ev.

Hristiyan Manol Verdi Mahallesinde, üç yanından yola cephe ve birbirine bitişik dördünün üstü odalı sekiz ev.

Karaköy mahallelerinden Alaparda Mahallesinde, Aya Yorgi Kilisesine sınır bir tek kat ev.

Aynı mahallede, yola cephe, beşinin üstü odalı on haneyi içeren ve Bezirhane adı verilen yer ev.

Aynı mahallede, Hristiyan Babakir Manol mülküyle sınır ikisinin üstü odalı altı ev.

Aynı mahallede, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır birisinin üstü odalı bitişik iki ev.

Deli Mihal Mahallesinde, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır üstü odalı ev.

Hristiyan Pağmano Mahallesinde, Hristiyan Anton Balağa mülküne sınır Likosna adıyla tanınan kilise.

Aynı mahallede, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır bir ev.

Aynı mahallede, iki tarafı yola sınır birbirine bitişik üç ev.

Gulfati reisi Deli Mihal Mahallesinde, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır üstü odalı ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde Gelenderli Hristiyan Kostandin mülküne sınır bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde Hristiyan Kara Söme mülküne sınır birisi odalı dört ev.

Midillili Zozi Mahallesinde, Hristo teyel Kilisesine sınır üstü odalı dört ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki tarafı yola sınır üstü odalı, yanında değirmeniyle bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki taraftan Ermeni Kilisesine sınır birbirine bitişik iki ev.

Hristiyan Kalfati Pasanla Mahallesinde, Hristiyan Yanni Zerbelü mülküne sınır bir ev.

Hristiyan Kalfati Pasanla Mahallesinde, Ermeni Kilisesine sınır bir ev.

İskender Kethüda Mahallesinde iki taraftan yazıcı Çenes mülküne hudut bir ev.

Aynı mahallede, adı geçen Kethüda mülkü ve Hamamla hudut bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Kostas Kopriya Mahallesinde, iki yandan yola cephe odasız bir evle üstleri odalı, bitişik iki ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki taraftan Andriya mülküne sınır bir ev.

Kalfati Reisi Kilisesi Mahallesinde, dört yandan yola cephe, ikisinin üstü odalı, bitişik yedi ev.

Aynı mahallede, iki tarafı yol ve Eğribozlu Hristiyan Nikola mülküne sınır bir ev.

Aynı mahallede, iki yanı Hristiyan Anton Pasanla mülküne dayanan birbirine yapışık üç ev.

Karaköy Mahallelerinden Hristiyan Berber Mihal Mahallesinde, ana yolla çevrili, birisinin üstü odalı, yedi bitişik ev.

Hristiyan Yorgi Sebedi mahallesinde, ana yolla çevrili, altı bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, ana yolla çevrili, ikisinin üstü odalı, sekiz bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, üç tarafı yolla çevrili, ikisinin üstü odalı, altı bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, Nikola Alacri mülküne sınır, birisinin üstü odalı, beş bitişik ev.

Hristiyan Anton Oknala Mahallesinde, ana yolla ve kale duvarıyla çevrili, ikisinin üstü odalı, üç bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, iki tarafı ana yolla çevrili, bir ev.

Tophane Kapısı yakınında, kale duvarına sınır, birbirine bitişik bir dükkan ve bir ev.

Hacı Mübarek Hamamı Mahallesinde, ana yolla ve hamamla çevrili, ikisinin üstü odalı, üç bitişik ev.

Hacı Mübarek Hamamı Mahallesinde, Yusuf oğlu Hacı Bayram mülküne sınır, birisinin üstü odalı, iki bitişik ev.

Ermeniler Mahallesinde, dört yanı yol ve kaleyle çevril, yedi bitişik ev.

Aziz Bento Mahallesinde kale duvarı yakınında, yolla çevrili üstü odalı ev.

Haceger Ermen Mahallesinde, Haceger Ermeni mülküne sınır üstü odalı bir ev.

Papazoğlu Mahallesinde, üç yanı yola cephe, birisi odalı, bitişik üç ev.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141s. 38-39-40)

Kaynak: Ayasofya Vakfına Ait Hristiyan Taşınmazları – Mükremin Kızılca