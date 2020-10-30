Aprupa Parlamentosu, Karabağ’da ateşkes izleme mekanizmalarının uygulanmasını önerdi

Avrupa Parlamentosu’nun önde gelen partileri, Dağlık Karabağ’da ateşkesin korunması hedefiyle uluslararası kontrol mekanizmalarının uygulanmasını önerdi.

Partiler tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Daha önce elde edilen anlaşmaların ihlal edilmesini kesinlikle kınıyor ve savaş operasyonlarını hemen ve önkoşulsuz olarak durdurmaya çağırıyoruz. Ayrıca ateşkesin verimli bir şekilde izlenmesi için gerekli mekanizmaların uygulanmasını da öneriyoruz” denildi.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından beş dakikadan fazla korunmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/Avrupa-Parlamentou-Karabağ-ateşkes/197184