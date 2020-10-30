ABD’den çağrı – Ermenistan Kamu Radyosu

Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü tarafları Dağlık Karabağ ihtilafına karışmaktan kaçınmaya çağırdı

ABD, yabancı tarafları Dağlık Karabağ sorununa müdahale etmekten kaçınmaya ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklemeye çağırıyor.

ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi sırasında bu görüş ifade edildi.

ABD Başkan Danışmanı, Bakü ve Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki ateşkes rejimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

“Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Tüm yabancı tarafları müdahale etmekten kaçınmaya ve Minsk Grubu eş başkanlarını müzakerelere geri dönme çabalarında ABD’ye katılmaya çağırıyoruz”,- dedi O’Brien.

Ermenistan Kamu Radyosu