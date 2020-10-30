9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.

Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 30, 2020

https://www.trthaber.com/haber/dunya/9-koy-daha-ermenistan-isgalinden-kurtarildi-527178.html