Yasadışı piskoposun Pompeo ile Türkiye karşıtı görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve İstanbul’da ikamet eden, Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros, Türk yasalarına aykırı biçimde 24 Eylül’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

24 Eylül 2020 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanı ve geçmişte CIA Direktörü olan Mike Pompeo, sözüm ona Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi’nin (Rum Ortodoks Patrikhanesi) bir parçası olan Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile bir toplantı düzenledi. Dış politikadan sorumlu olan Dışişleri Bakanı neden ABD’deki Yunan diasporasının maneviyatından sorumlu kişiyle görüşsün?

Yunan Katimerini gazetesine göre, toplantıda dış politika görüşüldü, hem de Türkiye karşıtı bir şekilde: “Doğu Akdeniz’deki güncel olaylar gözden geçirildi ve Başpiskopos Elpidophoros, Türkiye’deki Hristiyan azınlıklar ve son günlerde İstanbul’daki Hristiyan Bazilikası ve Müze olan Ayasofya’nın camiye dönüşümü konusundaki endişelerini dile getirdi.”

Elpidophoros toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik sürekli artan saldırgan konumu ile bağlantılı olarak, Yunan-Amerikan toplumunun giderek artan ciddi endişelerini ve derin kaygılarını ifade etme fırsatım oldu. Amerikan hükümetinin Ekümenik Patrikhanesi’ni, Türkiye’deki Rum cemaatini ve Türkiye’deki tüm dini azınlıkları desteklemesi için Dışişleri Bakanına ricada bulundum.” (1)

Böylelikle, Ekümenik Patrikhanesi’nin mali açıdan en zengin ve dolayısıyla etkili bölümü, Türkiye’ye karşı bir siyasi çizgi için Washington’da en üst düzeyde lobi yaparak Türkiye’ye açıktan tavır aldı. Fener Ortodoks Kilisesi’nin başı Patrik Bartholomeos’unTürk yasalarına aykırı bir şekilde atadığı Başpiskopos Elpidophoros Türk vatandaşı.

17 Ağustos 2020 tarihli sayımızda Trump-Fener Patrikhanesi görüşmesinin gizli ayrıntılarını yazmış, Patrikhane’nin Türkiye’nin milli güvenliği açısından oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmiştik.

FENER, ABD’DEN GELEN PARAYA BAĞIMLI

Bartholomeos tarafından Elpidophoros’un Türk karşıtı saldırılarına bir tepki yok, çünkü esasen sözde “Konstantinopolis Başpiskoposu – Yeni Roma ve Ekümenik Patriği” Bartholomeos tamamen Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen mali gelirlere bağımlı ve bunları sağlayabilen zengin Amerikan Yunan diasporası, Elpidophoros tarafından manevi beslenmesini sağlıyor.

Amerikan gazetesi The Greek News doğrudan, “Patrik Bartholomeos’un en büyük başarılarından biri olarak gördüğü Girit’teki Dini Buluşma’nın (2016) esas olarak ABD vatandaşları tarafından desteklendiğini” yazıyor. (2)

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE İSTİHBARATINA BAĞLI YUNAN LOBİSİ

Amerikan Başpiskoposluğunun Fener Patrikhanesi’ndeki öncü rolünü, ABD’deki Yunan Ortodokslarının teşkilatı “Order of St. Andrew the Apostle” veya Patrikhane’nin archonları gibi etkili bir kamu örgütünün onlarla bağlantılı olması kanıtlıyor.

Resmi misyonu olarak bu yapı, Fener Patrikhanesi’nin dini özgürlüğünü, refahını ve durumunun iyileştirilmesini teşvik ettiğini ilan ediyor. Aynı zamanda, Order of St. Andrew the Apostle, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine ve şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı düşmanca tavrını gizlemiyor. Archonlar düzenli olarak Türk yönetimini dini özgürlükleri ihlal ettiği iddiasıyla suçluyor.

Archon fahri unvanı doğrudan Fener Patriği tarafından veriliyor. Archonların başında kim var? “Order of St. Andrew the Apostle”ın ruhani akıl hocaları Başpiskopos Elpidophoros ve bir zamanlar CIA’nın yardımıyla Fethullah Gülen’in Türkiye’den kaçışını organize eden etkili archon Alexander Karloutsos.

Karloutsos, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısındaki prestijli sahil beldesi Hamptons’da, George Soros’un komşusu ve Elpidophoros gibi ABD Demokratik Partisi’nin sadık bir destekçisi. (3)

Bununla birlikte, Yunan archon tarikatının etkisinin kapsamı belirli bir partiden çok daha geniş. Patrik Athenagoras İnsan Hakları Ödülü’nü (1986’da Order of St. Andrew the Apostle tarafından düzenlendi) alanlar arasında birçok Demokrat siyasetçi var: eski Başkan Yardımcısı ve şimdi Demokratların Başkan adayı Joe Biden, New York Valisi Andrew M. Cuomo, Avrupa Müttefik Kuvvetleri eski Yüksek Komutanı Amiral James G. Stavridis. Ancak bu listede Cumhuriyetçiler de var: eski ABD Başkanı George H.W. Bush ve eski First Lady Barbara Bush.

Ekümenik Patrikhanesi’nin archonları arasında etkili Yunan/Rum kökenli Amerikalılar var, mesela Manatos ailesi (archon Andy Manatos, Amerikan devlet memuru ve halk figürü, lobici ve halkla ilişkiler uzmanı, Washington’un en etkili GR/PR lobi firması Manatos & Manatos’un yöneticisi) ve milyarder Cumhuriyetçi John Catsimatidis.

FİLİKİ ETERYA’NIN HALEFİ

İkincisi, birçok archon gibi, Amerikan-Yunan İlerici Eğitim Derneği (AHEPA) ve Amerikan Yunan Enstitüsü (AHI) üyesi. Bunların hepsi ABD’deki Yunan toplumunun Türk karşıtı lobici örgütleridir. Öyle ki AHEPA, kendisini 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmayı başlatan Rumların gizli örgütü Filiki Eterya’nın halefi olarak görmektedir.

Ortodoksluğun Masonluğa karşı son derece olumsuz bir tavır sergilemesine rağmen Filiki Eterya’nın kurucularının Mason olması ve örgütün Mason ilkelere göre inşa edilmiş olması Fener Patrikhanesi’nin archonlarını rahatsız etmiyor. Bu insanlar için asıl mesele, kendi çıkarları için lobi yapmak ve hem Yunanistan’ın hem de Güney Kıbrıs’ın düşmanı olarak gördükleri Türkiye’ye karşı mücadeledir.

Eski CIA Direktörü George J. Tenet’ten de, Order of St. Andrew the Apostle’ın internet sitesinde “Kiliseye ve onun mirasına sadık, archon arkadaşımız” olarak bahsediliyor. (4)

Bir diğer yüksek rütbeli archon, Beyaz Saray’ın Genel Sekreteri Rines Priebus’dur ve hala Amerikan liderinin ekibinde yer almaktadır. (5)

A. Karloutsos’un oğlu Michael, 2017’de babasının ve Yunan lobisinin desteğiyle ABD Dışişleri Bakanlığı’nda protokol servisi başkan yardımcısı oldu.

WIKILEAKS BELGELERİNDE PATRİKHANE

Wikileaks’e göre, İstanbul’daki Amerikan Konsolosluğu’nun mektupları, Türkiye’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin mesajları ve Mike Pompeo’nun Elpidophoros ile görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve istihbarat kurumlarının Order of St. Andrew the Apostle ve Fener Patrikhanesi ile yakın, açıklanmayan temaslarını kanıtlıyor. Özellikle 2006 yılında, “zayıf” Patrik Bartholomeos’u değiştirme olasılığı ve yeni Patrik’in sadece Türk vatandaşlığına sahip kişilerin arasından seçilmemesi için Türkiye’ye baskı yapılması konuları tartışıldı. (6)

10 Ocak 2020’de archonlar pratik adımlar attılar ve New York’taki kurucu toplantıda “St. Andrew Ekümenik Patrik Fonu”nu kurdular. Başkanı, Archon Order’in milli şövalyesi Anthony Limberakis oldu. Fonun ilan edilen hedefi: “Ekümenik Patrikhanesi’nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki geleneksel gücünü sürdürmesinde ve korumasında yardımcı olmak, Fener’in dünyanın çeşitli Ortodoks hukukuna ait bölgelerinde ve kurumlarında öncü rolünü korumaktır.” Tahmin edilmesi kolaydır ki, bu Fonun araçları şunlar olacak: “Kirli” finansal işlemler (yasadışı kara para aklama), yolsuzluk, gölge finansman, özellikle de FETÖ gibi yıkıcı yapılara ve, öncelikle Türkiye’de, sözde “insan hakları” kuruluşlarına ve eylemcilere de dâhil olmak üzere para bağışları.

DEVLETİN TEMELLERİNE DİNAMİT

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kanunlar, sözde “Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi”ni sadece Türkiye’deki Rum azınlığın ruhani merkezi olarak tanımakta ve resmen “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi” diye adlandırmaktadır. Türk yasalarına göre bu kurum, sadece Türk makamlarına tâbi olmalıdır.

Ancak Patrik Bartholomeos, Başpiskopos Elpidophoros ve kontrolü altındaki archonlar, “Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesinin dünya Ortodoksluğunun ruhani merkezi olduğunu” açıkça ilan ediyorlar. Ve bu durumda, böyle bir manevi merkez güya Türk hukukunun sınırlamalarının üstüne çıkıyor. Fener’in “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kısıtlayıcı politikaları nedeniyle temel kurumsal insan haklarını ve din özgürlüklerini istifade edemeyeceğini” savunuyorlar. (7)

Bu durum, doğrudan Türk hukukunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün laik Türk devletinin kuruluşunda ortaya koyduğu ilkeleri baltalamayı hedefliyor. Aynı zamanda Fener’in, Amerikan Başpiskoposluğu etrafında toplanan ve onun “Ortodoks Hıristiyanlar için Vatikan” olması gerektiği konusunda ısrar eden ABD Yunan toplumundaki etkili sponsorlara bağımlılığı, Türkiye’nin egemenliğine ve bağımsızlığına doğrudan bir tehdittir.

Buradan hareketle şunu saptayabiliriz: Fener Patrikhanesi ve onun yapısal alt bölümleri olan “Order of St. Andrew the Apostle” ve “St. Andrew Ekümenik Patrik Fonu” sadece ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yunan-Amerikan lobisi için nüfuz aracı değiller, aynı zamanda Türkiye’ye karşı yıkıcı çalışmalar yürütüyorlar.

YASALAR KARŞISINDA HESAP VERMELİ

Bu bakımdan, bu yapıların ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Başpiskopos Elpidophoros’un faaliyetleri devlet tarafından kontrol altına alınmalı, yasaların öngördüğü şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı Türkiye karşıtı ifadeleriyle ilgili adalet karşısında hesap vermelidir.

‘KONSTANTİNOPOLİS’ DEĞİL, İSTANBUL

Son olarak, eğer İstanbul kutsal bir şehir ve Türk halkı için bir refah sembolü ise, o zaman “Konstantinopolis” (veya sözde “Yeni Roma”), geri dönüşü mümkün olmayan bir Yunan umudu olduğu açıkça söylenmelidir. Bu nedenle, İstanbul şehri veya Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi olarak adlandırılırken “Konstantinopolis” veya “Yeni Roma” kelimelerinin kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini baltalayan, saldırgan bir savaşa hazırlanılması için gizli bir çağrıdır. Patrik Bartholomeos “Konstantinopolis”te değil, İstanbul’da bulunuyor ve bunu Patrikhanesi’nin adında yansıtmalıdır.

Bu nedenle uluslararası alanda kullanılan bazı adların değiştirilmesine ilişkin bir yasanın çıkarılmasına da ihtiyaç vardır. Örneğin “Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi”nden “İstanbul Patrikhanesi”ne çevrilmeli, “Konstantinopolis Ortodoks Kilisesi”den “İstanbul Ortodoks Kilisesi”ne, “Konstantinopolis Başpiskoposu – Yeni Roma ve Ekümenik Patriği”nden “İstanbul şehri ve Türkiye Başpiskoposu”na dönüştürülmeli.

Reddedilmesi durumunda, Türk makamları bu dini yapının faaliyetleriyle ilgili tedbirler almak, hesaplarını bloke etmek vb. imkânlarına sahip.

NOT: Aydınlık, Fener Patrikhanesi’nin ve diğer kişi ve kuruluşların Türkiye karşıtı faaliyetlerine ilişkin yeni dosyaları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde çarpıcı belge ve gerçekleri yayımlayacağız.

Archon Order’ı açığa çıkaran materyalleri ayrıca bu sayfada bulabilirsiniz: “Monomachos” (www.monomachos.com, George Michalopoulos)

