Uruguay eski devlet başkanlarından Karabağ’a ve Ermenilere ortak dayanışma mesajı

Arjantin merkezli “Infobae” haber sitesi, Uruguay’ın eski devlet başkanları Julio Maria Sanguinetti (1985-90, 1995-2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), Tabare Vazquez (2005-2010, 2015-2020) ile Jose Mujica’nın (2010-2015), ortak bir açıklama yayınladığını duyurdu.

Dağlık Karabağ savaşı kapsamında Ermenistan’a tarihi dayanışmalarını dile getiren eski devlet başkanları, Karabağ’da ateşi hemen durdurma ve çatışmanın nihai çözümü için müzakere masasına oturma çağrısını yaptı.

Ortak açıklamada, günümüz Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou’nın, henüz 2019’da Uruguay Senato üyesi olarak Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan ile Ermeni Davası Konseyi üyeleriyle bir araya geldiğinde “Kalbimiz Ermeni Davasına gidiyor” ifadelerini kullandığı da hatırlatıldı.



Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. Sık sık Karabağ’daki ve hatta Ermenistan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Azerbaycan, 28 Ekim günü boyunca Stepanakert hastanesini ve doğumevini savaş uçaklarından bombaladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/29/Uruguay-Karabağ-Ermeni-dayanışma/197027