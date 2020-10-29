Rusyalı Ermeni işadamı: “Stepanakert’te yeni ve modern bir doğum hastanesi inşa edeceğiz”

Rusya’lı Ermeni işadamı ve hayırsever, “Tashir” Group kurucusu Samvel Karapetyan, Artsakh (Dağlık Karabağ) başkenti Stepanakert’te Azerbaycan tarafından bombardımana tabi tutulan hastaneye bağlı doğumevini yeniden inşa edeceğini duyurdu.

“RIA Novosti”ye konuşan Karapetyan, “Artsakh halkına şunu demek istiyorum: biz Stepanakert’te mutlaka yeni ve modern bir doğum hastanesi inşa edeceğiz. Burada daha yeni hayatlar doğacak” ifadelerini kullandı. Maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olan Stepanakert doğum hastanesi, daha önce de Samvel Karapetyan’ın finansmanıyla inşa edilmişti.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. Sık sık Karabağ’daki ve hatta Ermenistan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Azerbaycan, 28 Ekim günü boyunca Stepanakert hastanesini ve doğumevini savaş uçaklarından bombaladı ve büyük zarara neden oldu.

ERMENİ HABER AJANSI