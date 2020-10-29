Putin’den Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin yer alması gerektiğini söyledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusu ise Ermenistan silahlı kuvvetlerine cephede karşılık veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı da Karabağ konusunda açıklama yaptı. Putin, çözüme Türkiye’nin de dahil olduğu müzakerelerle ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Putin açıklamasında, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Artık bu işe Kafkaslar’da bir son verelim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü, konuyla ilgili Türkiye’nin kırmızı çizgilerini dile getirdiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetmişti;

“En son dün akşam Sayın Putin ile de bir görüşmemiz oldu. Kendileri ile buradaki süreci etraflıca ele aldık. Dedik ki ‘Artık bu işe Kafkaslar’da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım’ dedik. Heyetinizi gönderin, heyetlerimizle görüşmeler yapsın. Dışişleri bakanlarımız birbirleri ile görüşmeler yapsın ama bir şeye karar vermemiz lazım. Bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce kendileriyle görüştük. Bu konuda samimi bir adım atalım. Burada bu işi bitirmek durumundayız. Biz samimiyiz, ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum, bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu, temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın babamızın oğlunu gözümüz görmez.”

Azerbaycan’da Ermenistan’ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 29 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan’ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/putinden-karabag-aciklamasi-526986.html