Putin, Karabağ geriliminin çözümü için “Minsk Grubu çerçevesinde müzakere” dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Putin’den Dağlık Karabağ’da çözüm için “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor” açıklaması yaptı.

“Rusya Çağırıyor!” adlı etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Putin, “Azerbaycan, ‘Bu toprakları tekrar geri almaya ve Dağlık Karabağ konusunu da halletmeye hakkımız var.’ diyor. Herkesin kendi doğrusu var ve basit bir çözüm yok, zira çok karışık bir düğüm var” dedi. Putin, Rusya’nın duruma ilişkin açık bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyerek, “Karabağ’da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan’a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı” ifadelerini kullandı. Çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına oturulması gerektiğini söyleyen Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum” dedi. (Moskova/AA)

Evrensel Gazetesi