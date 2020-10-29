Putin: Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye de katılmalı

DUVAR – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çözüm görüşmelerine Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi. Karabağ’da derhal ateşkes çağrısı yapan Putin, barış görüşmelerinde Türkiye dahil birçok başka ülkenin önerilerinin gözden geçirilmesi çağrısında da bulundu.

Putin,uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan’ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti. Sputnik’in aktardığına göre, VTB Capital bankasının düzenlediği ‘Rusya Çağırıyor’ yatırım forumunda konuşan Putin, şu ifadeleri kullandı:

“İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu’ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz” diye konuştu. (DIŞ HABERLER, Sputnik)

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