Paylan, İstambul’daki Khora Manastırı’nda yaşanan olay ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı’na başvurdu (fotoğraflar) – Ermenistan Kamu Radyosu

Paylan, İstambul’daki Khora Manastırı’nda yaşanan olay ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı’na başvurdu (fotoğraflar)

Dünya kültür mirası sayılan İstanbul’daki Khora Manastırı’nın mozaik ve freskleri alçı levha ile kaplanmıştır.

Türk parlamentosunun Ermeni bir üyesi olan Garo Paylan bunu Facebook’ta yazdı.

Ermeni milletvekili Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hitaben “Bu toprakların tarihinden, derin tarihinden kaçıyorsunuz” diye yazdı.

Türk hükümetinin, Kutsal Kurtarıcı Kilisesi’nin bulunduğu İstanbul’daki Khora Manastırı’nı bu yıl camiye çevirme kararı aldığını hatırlatalım. Bizans Ortodoks Manastırı, 74 yıl önce Türkiye tarafından müzeye dönüştürüldmüştü. MS 6. yüzyılda MS 534’te inşa edilmiştir ve İstanbul’un en eski tarihi eserlerinden biridir. 1511’de İstanbul’u fethettikten sonra Türkler burayı camiye çevirdi. Manastır, başyapıt freskleriyle ünlü, en sembolik Bizans anıtlarından biri olarak kabul edilir.

Ermenistan Kamu Radyosu