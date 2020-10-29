Paşinyan “Recognize Artsakh” yazdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı, Twitter’de “Recognize Artsakh” (Artsakh’ı tanıma) haştag’ı paylaştı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter sayfasında, Artsakh’ın bağımsızlığının tanınması çağrısında bulundu ve Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ’daki askeri operasyonlarının amacının, Ermenilere yönelik etnik temizlik olduğunu belirtti.

“Türkiye liderliğindeki Azerbaycan güçleri, Artsakh’ın sivil yerleşim yerleri de dâhil olmak üzere, cephe hattında farklı yönlerde teröristlerle birlikte aktif askeri operasyonlar sürdürüyor.

Başbakan “Recognize Artsakh” hashtag’iyle “Amaçları, Artsakh’taki Ermenilere yönelik etnik temizliktir”,- yazmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu