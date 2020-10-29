Paşinyan: Azerbaycan’ın amacı Karabağ’da Ermenilere karşı etnik temizlik gerçekleştirmektir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir kez daha uluslararası kamuoyuna Türkiye tarafından yönetilen Azerbaycan güçlerinin asıl amacının Karabağ’da Ermenilere karşı etnik temizlik gerçekleştirmek olduğunu duyurdu.

Bununla ilgili Ermenistan Başbakanı kendi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Başbakan Paşinyan şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye tarafından yönetilen Azerbaycan güçleri teröristlerle birlikte ön cephe hattının farklı yönlerinde yoğun askeri operasyonlara devam ediyorlar ve Artsakh’taki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarını da sürdürüyorlar. Onların amacı Karabağ Ermenilere karşı etnik temizlik gerçekleştirmektir.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan paylaşımında hashtag kullanarak dünyaya Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 28 Ekim tarihinde bütün gün boyunca defalarca Karabağ’ın başkenti Stepanakert’i ve ikinci büyük şehri olan Şuşi’yi defalarca ateş altında tuttular. Stepanakert ve Şuşi’de sivil yapılara, sakinlerin yaşadığı mahallelere hava saldırısı düzenlendi. Sivil halk arasında yaralananlar ve ölenler de oldu.

29 Ekim tarihinde Azerbaycan ordusu yine ‘Smerç’ füze sistemlerinden Karabağ’daki sivil yerleşimlerini ve özellikle Stepanakert, Şuşi, Martakert şehirlerini ateş altına aldı. Bu saldırılar sivil yerleşimlerde büyük hasarlara yol açtı.

ERMENİ HABER AJANSI