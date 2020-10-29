Kariye Camisi’nin açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 27 ekim’de yaptığı açıklama ile Kariye Camisi’nin, 30 Ekim’de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’ndeki çalışmaların ardından Hz. İsa tasvirlerinin, sembollerin ve ikonaların üzerlerinin beyaz perdeyle kapatılmıştı.

CAMİ DEĞİL, KİLİSE OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİ

İstanbul Karagümrük’te bulunan Bizans döneminde manastır olarak inşa edilen; İstanbul’un fethinden sonra ise cami olarak kullanılan Kariye Müzesi 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hali Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucudur. Daha önceleri kilise çevresinde, manastır kompleksi de ihtiva etmekteyken bu yapılar geçen zamana dayanamamışlardır.

İlk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmıştır. 11. yüzyılda I. Aleksios’un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında zarar gören manastır Teodor Metokhites tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır. Dış narteks ve parekklesion bu dönemde yapıya eklenmiştir. (Metokhites Parekklesion’u kendisi için inşa etmiştir ve mezarı da kilisenin girişinde mermer Bir taşla belirlenmiş olan yerdedir.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu’nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında, surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmıştır. 1296’daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır. Bina Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak adlandırılmıştır. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvaraları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmıştır. Cami olarak yapıya köşesindeki minare ve içeride güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiştir.

Kariye Camisi Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı karar ile müzeye çevrilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Amerika Bizans Enstitüsü (Byzantine Institute of America)” ve “Bizans İncelemeleri İçin Dumbarton Oaks Merkezi (Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies)” tarafından, bu camideki sıvalar altında kalmış mozaik ve freskler ile birçok kez depremlerden zarar görüp restore edilmiş yapının restorasyonu için çalışmalara sponsorluk verilmiştir. Bu restorasyon çalışmaları, adı geçen Amerikan akademik kurumları mensupları olan Thomas Whittemore ve Paul A. Underwood idaresi altında başlatılmıştır. 1948’den 1958’e kadar yapılan çalışmalar sonucunda tüm mozaik ve freskler ortaya çıkarılmıştır. 1956’da açılan yapı, “Kariye Müzesi” adıyla günümüzde de müze olarak hizmet vermektedir. (Ankara/DHA)

{412626}}

Evrensel Gazetesi