Kariye Camii’nin ibadete açılması ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camii’nin ibadete açılmasının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi’nin, 30 Ekim’de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/LQblC88SB2 — Diyanet (@diyanetbasin) October 29, 2020

TARİHÇESİ

İstanbul’da Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde bulunan Kariye Müzesi, Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapı.

FOTO: Depo Photos

Kariye (Chora) Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hali, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılin ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmış, daha sonra da çeşitli onarım ve düzenlemelerden geçirilmiş.

FOTO: DHA

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu’nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmış.

FOTO: Depo Photos

Bina Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılagelmiştir.

FOTO: Depo Photos

Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvarları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmış.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kariye-camiinin-ibadete-acilmasi-ertelendi-6103115/