Kargu intihar İHA’ları Azerbaycan’da – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, Türk malı Kargu intihar İHA’ları da kullanıyor.

28 Ekim’de Türk Divan-ı Harp Telegram kanalı, Türk yapımı KARGU 4 pervaneli (quadrocopter) İHA’sının, büyük olasılıkla Azerbaycan’da yapılmış olan fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğrafta görülen kamyonun kapısında Azerbaycan bayrağı görüldüğünden dolayı, Kargu İHA’sı, muhtemelen Azerbaycan’da bulunmaktadır.

Kargu intihar İHA’ları ilk olarak Mayıs 2017’de sergilenmiş, aynı yılın Aralık ayında da eğitim amaçlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri özel birliklerine verilmiştir.

Cihaza bir lazer telemetre takılmıştır.

Maksimum uçuş mesafesi 5 km, süre yaklaşık 15-30 dakika, maksimum hız, saatte 72 km, uçuş tavanı 2,8 km ve muharebe tavanı 500 metredir.

Bu İHA, hem ayrı-ayrı hem de birbirleriyle kombinasyon halinde çalışarak bir intihar İHA ordusu oluşturabilir.

Bu yılın Temmuz ayında, bu İHA’ların Türkiye’den ihracatı konusunda bilgi bulunmakta birlikte, belirli bir ülke belirtilmemişti.

Daha önce, 2019’da, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Nisan 2010’da, Türkiye’deki IDEF-2019 askeri-sanayi fuarı sırasında, Kargu İHA pavyonunu da ziyaret etti.

Dahası, çatışmalar sırasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videolardan birinde, Azerbaycan tarafının fırlattığı bir intihar nesnesinin patlamasına ait görüntüler de yer aldı.

Bunun, Kargu’nun askeri kullanımına bir örnek olması mümkündür.

Ermenistan Kamu Radyosu