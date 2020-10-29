İtalya’nın Palermo şehri Karabağ’ın bağımsızlığını resmen tanıdı

İtalya’nın Palermo kentin Belediye Meclisi 28 Ekim tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını resmen tanıdı.

Bununla ilgili İtalya’da Ermenistan Büyükelçiliği açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Ermenistan Büyükelçiliği “Teşekkür ediyoruz, Palermo! Değerlerin yanında yer aldığınız için” ifadelerine yer verdi.

Daha önce İtalya’nın Cerchiara di Calabria ve Milano şehirlerinin Belediye Meclisleri de Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdılar.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde Türkiye’nin desteğiyle ve Suriye’den getirilen teröristlerin katılımıyla Azerbaycan tarafından Karabağ’a karşı gerçekleştirilen saldırıda askeri yapılarla birlikte sivil yapılar, hastaneler, okullar da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinde ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan bazı şehirlerin Belediye Meclisleri tarafından Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığını tanıma süreci de devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/29/İtalya-Palermo-Karabağ-bağımsızlığı/197010