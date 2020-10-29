İran’ın Karabağ planı – Ermenistan Kamu Radyosu

Bölgesel yaklaşım ve gerçekçilik․ Arakçi, İran’ın Karabağ planını betimledi

İran, bölgede kilit role sahip ülkelerin katılımıyla krizi çözmek için bölgesel bir yaklaşım önerdi ve Rusya da bu ülkeler arasında yer alıyor.

Bugün görüşmeler için Moskova’ya gelen İran Özel Temsilcisi Abbas Arakçi, AGİT Minsk Grubu’nun, Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde etkili olmadığını gösterdiğini söyledi.

İran’ın, kendi programını önerdiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin Telegram kanalının aktarıldığına göre,”Minsk Grubu’nun kuruluşundan bu yana neredeyse 30 yıl geçti ve bu grup Karabağ sorununa bir çözüm bulamadı, etkisizliğini kanıtladı.

Bu gruptaki bazı ülkeler hiç bölgemizde değil ve krizle hiçbir ilgisi yok.

AGİT Minsk Grubu’nun etkisizliği pratikte kanıtlandı”,- demektedir Arakçi

Arakçi, İran’ın bölgede kilit role sahip ülkelerin katılımıyla krizin çözümüne bölgesel bir yaklaşım sunduğunu, Rusya’nın da bu ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

“İran’ın ana hedefi Dağlık Karabağ krizinin sona ermesine yardımcı olmaktır.

İran’ın programının özelliği soruna bölgesel bir yaklaşım ve gerçekçilik göstermesidir”,- demektedir İranlı diplomat.

Daha önce Bakü’de görüşmeler yapmış olan Arakçı, Moskova’da da görüşmeler yaptıktan sonra Erivan ve Ankara’yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu