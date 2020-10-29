İnsan Hakları Savunucusu, Associated Press’in Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin zulmü hakkındaki videosunu yayınladı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan The Associated Press tarafından Artsakh’ta sivillerin Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından öldürülmesi ve yerleşimlerin ve kültürel mirasın toplu olarak yok edilmesiyle ilgili bir video yayınladı.

Tatoyan, videoyu Facebook sayfasında yayınladı.

“Sivillerin öldürülmesi, binlerce kişinin acı çekmesi, yasaklı misket bombası, terörist yöntemler, Ermenilere yönelik yaygın nefret, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında can kayıpları, Artsakh’taki sivil yerleşimlerin ve kültürel mirasın toplu olarak yok edilmesi.

… Savaş ve insanlığa karşı suçların Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin zulmü nedeniyle suç sayıldığı inancı inkar edilemez hale gelmiş.

Tatoyan, “Associated Press’in önemli malzemesi bununla ilgilidir!” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu