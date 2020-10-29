Hatay’da Nefret Suçu

Geçtiğimiz pazar Hatay’ın Altınözü ilçesi Sarılar mahallesinin girişinde bulunan Paskalya Bayramı’na ithafen resmedilmiş “EASTER” yazısının üzerinde bulunan haç resmi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce keskin bir aletle kazınarak silindi.

Olayla alakalı kaymakamlık tarafından soruşturma başlatılırken İnsan Hakları Derneği’nden ve Altınözü İsa Mesih Kilisesi Yönetim Kurulu’ndan art arda açıklamalar geldi. İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Sarılar Mahallesi girişine yapılan resim ve figürler arasında paskalya anlamına gelen “Easter” ifadesi de yer almaktadır. İfadede ki “t” harfi haç şeklinde ve dikenden bir taç içine alınmış olarak resmedilmiştir. Bunun, tamamı Hristiyan olan mahallemiz için anlamı ve değeri çok büyüktür buna rağmen çizim abartılı olmayacak şekilde ahşap çitin üstüne küçük bir şekilde eklenmiştir – bir renk katması amacı ile.- Kimliği belirsiz dünya görüşü dar, farklılıklara tahammülsüz, zihni karanlık kişi veya kişiler yüzyıllardır bir arada yaşama kültürümüzü ve hoşgörümüzü hedef alarak bu yazıdaki haç motifini kazımak suretiyle silmişlerdir. Bu bizi derinden üzmüş ve yaralamıştır” ifadeleri yer aldı.

Altınözü İsa Mesih Kilisesi Yönetim Kurulu’nun yayınladığı açıklamada ise; “Kimliği belirsiz dünya görüşü dar, farklılıklara tahammülsüz, zihni karanlık kişi veya kişiler yüzyıllardır bir arada yaşama kültürümüzü ve hoşgörümüzü hedef alarak bu yazıdaki haç motifini kazımak suretiyle silmişlerdir. Bu bizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. İnancımızın değerlerine yapılan bu çirkin saldırı inanıyoruz ki birlikte yaşama kültürünü benimsemiş her hemşerimizi de aynı oranda üzmüştür. Ve belirtmek isteriz ki hiçbir kötü niyetli girişim yüz yıllardır devam eden bu kardeşçe yaşama kültürümüze zarar veremeyecektir” şeklinde belirtildi.

SAT-7 TÜRK Haber’e konuşan İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Örgütlenme Sekreteri, zarar gören resmin olaydan sonra tekrar boyandığını belirtti.

Altınözü İsa Mesih Kilisesi Yönetim Kurulu’nun yayınladığı açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna saygıyla;

Güzel memleketimizin güzel yürekli insanlarını sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Güzel ilçemize güzellik katmak amacı ile son zamanlarda mülki idarecilerimizin girişimi ve katkıları ile başlatılan cadde ve sokak duvarlarına çizilen resimler diğer tüm hizmet ve yeniliklerle birlikte ilçemize artı bir renk katmıştır bunun için emeği geçen herkese müteşekkiriz. Bu çalışmadan ilham alıp Sarılar mahallemizin girişini aynı amaçlarla yapmaya başlayan Sarılar Mahallesi Derneği yönetimine de yürekten teşekkür ederiz. Sarılar Mahallesi girişine yapılan resim ve figürler arasında paskalya anlamına gelen “Easter” ifadesi de yer almaktadır. İfadede ki “t” harfi haç şeklinde ve dikenden bir taç içine alınmış olarak resmedilmiştir. Bunun, tamamı Hristiyan olan mahallemiz için anlamı ve değeri çok büyüktür buna rağmen çizim abartılı olmayacak şekilde ahşap çitin üstüne küçük bir şekilde eklenmiştir – bir renk katması amacı ile.- Kimliği belirsiz dünya görüşü dar, farklılıklara tahammülsüz, zihni karanlık kişi veya kişiler yüzyıllardır bir arada yaşama kültürümüzü ve hoşgörümüzü hedef alarak bu yazıdaki haç motifini kazımak suretiyle silmişlerdir. Bu bizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. İnancımızın değerlerine yapılan bu çirkin saldırı inanıyoruz ki birlikte yaşama kültürünü benimsemiş her hemşerimizi de aynı oranda üzmüştür. Ve belirtmek isteriz ki hiçbir kötü niyetli girişim yüz yıllardır devam eden bu kardeşçe yaşama kültürümüze zarar veremeyecektir. Altınözü İsa Mesih Kilisesi olarak ricamız bu nefret tohumlarını ekmeye çalışanların bir an önce ortaya çıkarılması ve yasalar önünde hesap vermesidir.

Matta 7:12’de “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.” Yaşadığımız bu güzel coğrafyada İsa Mesih’in İncil aracılığıyla bize bildirdiği bu düşüncenin her yürekte egemen olması dileği ile herkesi derin bir sevgi ile kucaklıyoruz.

İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi’nden yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna,

Toplumsal barışın önündeki temel sorunlardan birini oluşturan nefret suçlarının ortadan kaldırılması için; etnik kimliğin, cinsel yönelimin ve cinsel kimlik hakkının, her türlü dini inancın ve mezhebin ayrımcılığın temelleri arasında sayılması ve böylece bu gruplara yönelik nefret saldırılarının da sona ermesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Türkiye’de nefret suçları ile ilgili kapsamlı bir yasal düzenleme bulunmadığından ciddi yasal boşluklar ortaya çıkmaktadır. Nefret suçlarıyla ilgili kapsamlı bir yasal düzenlemenin eksikliği sistematik bir biçimde bu saldırıların devam etmesine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye ‘de bu anlamda pek çok kesime yönelik saldırıların yaşanmasının nedeni cezasızlık ortamının oluşturulması ve sürdürülmesidir.

Altınözü ilçesine bağlı Hristiyanların çoğunlukta olduğu Sarılar Mahallesi gençlerinin kurduğu ‘’Sarılar Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Gelişim Derneği’nin ‘’ çabaları ve Altınözü Kaymakamlığının desteği ve katkılarıyla, Sarılar Mahallesinin girişindeki duvarlara bir sokak sanatçısı aracılığıyla resimler çizdirilmiştir. Bu resimlerin bazılarına ‘’Paskalya Bayramı’na ‘’ ithafen ‘’EASTER’’ yazdırılmıştır. Çit şeklinde yapılan resmin alt kısmına yazılan ‘’EASTER’’ kelimesinde yer alan ‘’T’’harfi haç şeklinde çizilmiş, ayrıca çarmıha gerilen Hz. İsa’nın başına takılan dikenli taç figürü de ‘’T’’ harfinin etrafında betimlenmiştir. Hafta sonu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahallenin girişine çizen bu resimlerdeki haç şeklindeki ‘’T ‘’harfi sert cisimlerle kazınarak silinmiştir.

İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi olarak öncelikle bir din inanca dönük yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçlarının Türkiye’de gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini görmekteyiz. Nefret suçları işleyen, ayrımcı söylemler ve eylemler üretenlere karşı cezasızlık politikalarına son verilmeli. Altınözü ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Hristiyanların yaşadığı mahallenin girişindeki duvarlara yapılan resimlerin içindeki kutsal simgelere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı yapanların soruşturulması ve cezalandırılması için resmî kurumları göreve çağırıyoruz.

https://haber.sat7turk.com/hatayda-nefret-sucu/