Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Sebuh Başepiskopos Çulciyan’a COVID teşhisi

HYETERT – Gugark Ruhani Önderliği Sekreterliğinden, bu sabah yapılan açıklamada Başepiskopos Çulciyan’ın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu Vanadzor Tıp Merkezine götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ruhani önderliğin resim sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ruhani önderin son bir aydır vatanı korumak için feda edilen onlarca şehidin cenaze törenlerine bizzat başkanlık ettiği, yaslı aileleri teselli edip onları teşvik ettiği ve bu durumun başepiskoposun bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olduğu ifade edildi.

İleri derecede zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılan Sebuh Başepiskopos’a daha sonra COVID1- teşhisi kondu.

Bu zor günlerde halkı ile birlikte olamadığı için özür dileyen Başepiskopos, kendisini dualarında anmalarını, Ermeni Ordusu için de aralıksız dua etmelerini rica etti.

Kaynak: https://www.facebook.com/gugaractem/