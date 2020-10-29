Fresno’da barışçıl protesto düzenleyen Ermeniler Türkiye ve Azerbaycan destekli grubun saldırısına uğradı (Video)

28 Ekim’de ABD’nin Fresno şehrinde Ermeniler Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırganlığına tepki amacıyla barışçcıl bir protesto gerçekleştirirken, bir grubun saldırısına uğradı.

Ermenistan Hükümeti’nin Diaspora İşleri Baş Komiserliği’nden edinen bilgiye göre kimliği belirsiz saldırganların tarafından 3 Ermeni bıçaklanarak yaralandı.

ABD polisi bıçaklı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Komiserliğinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Azerbaycan ve Türkiye tarafından savaşın, cephe hattından üçüncü ülkelere taşınması ve provokatif eylemlerin başlatılması ilk kez olmuyor.”

ERMENİ HABER AJANSI