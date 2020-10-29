Fransız milletvekili: “Türk yayılmacılığına ne zamana kadar göz yumacağız?” (video)

Fransız milletvekili Valerie Boyer, Fransa’nın, Türkiye’ye karşı sert yaptırımlar uygulamadığınıdan dolayı endişelerini dile getirdi.

Türklerin, Fransa’nın Vien şehrinde polisllere saldırısının videosunu kendi Facebook hesabında paylaşan Fransız milletvekili, “Türkler, polislere saldırdı ve 1915’te yaptıkları gibi tekrar Ermenileri avlamak istiyor. Fransa, ne zamana kadar tarafsız kalacak? Türk yayılmacılığına ne zamana kadar göz yumacağız?” yorumunu ekledi.

Hatırlanacağı üzere, bir aydan beri Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’ne ve Ermeni halkına karşı devam eden Azerbaycan’ın saldırılarına karşı Fransa’da barışçil protesto eylemleri düzenleyen Ermeniler, burada da Türklerin saldırısına maruz kaldı. 28 Ekim’de Ermeni protestoculara çekiçlerle saldıran Türkler, biri ağır birkaç kişiyi yaralamdı. Ancak bununla yetinmeyen Türkler ve Azeriler, gece saatlerinde de Lion sokaklarına çıkarak “Ermenileri aramaya” ve onlara yönelik tehdiler saçmaya başladı. Vien şehrinde ise Türkler, kendilerini durdumaya çalışan polise saldırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/29/Fransa-Karabağ-Türk-Azerbaycan/197083