Fransa’nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı düzenlendi: En az üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Fransa’nın güney şehri Nice’te düzenlenen bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı üçe çıktı. Fransız BFMTV kanalının haberine göre saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı Nice’teki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşti.

Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi ve emniyet birimlerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının ‘terör saldırısı olarak değerlendirildiğini’ söyledi.

Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron’un Nice’e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Estrosi, gazetecilere açıklamasında ‘polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin ‘Allahü Ekber’ diye bağırdığını’ söyledi.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54731212