Fransa’da Yeniden Bıçaklı Terör Saldırısı

Fransa’nın sahil kenti Nice’de, bıçaklı bir saldırgan, Notre-Dame de l’Assomption Katedrali’nin önünde ikisi kadın üç kişiyi öldürdü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, soruşturmayı Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi.

Sabah saat 09.00’da Katedralin önüne gelen saldırgan, iki kadın ve bir erkeği elindeki bıçakla öldürdü. Katedrale dua etmeye gelen yaşlı bir kadın, katedral görevlisi yaşlı bir erkek ve yaralı olarak kaçmayı başaran bir başka kadın da karşı caddedeki cafe’nin önünde öldü.

Bir görgü tanığının polisi araması üzerine saat 09.10’da olay yerine ulaşan polisin ateş açması sonucu saldırgan omuzundan yaralı olarak ele geçirildi. İlk yardım ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan saldırganın sürekli olarak “Allahuekber” dediği belirtildi.

Ağır yaralanan saldırganın 25 yaşlarında Kuzey Afrika kökenli olduğu belirtilirken, üzerinde kimliği olmadığı için henüz net bir kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi. Polise isminin “İbrahim” olduğunu söyleyen saldırgan, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini de söyledi.

Saldırıya ilişkin soruşturmayı üstlenen savcılık, “terör örgütü ile bağlantılı cinayet” iddiasıyla soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan kriz masasında bilgi aldıktan sonra Nice kentinde olay yerine gideceği bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ülkedeki tüm ibadet mekanlarının önündeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Katolik Kilisesi ve İslam Konseyi kınadı

Tüm ülkede yeniden infial yaratan saldırı, politikacıların yanısıra, hem Katolik Kilisesi hem de Fransa İslam Konseyi tarafından kınandı.

Fransa Katolik Kilisesi (CEF) Sözcüsü Hugues de Woillemont, “Bu, isim verilemeyecek saldırı karşısında son derece derin bir üzüntü içindeyiz. Bu terör kangreniyle savaşmak son derece büyük bir aciliyet içermektedir. Ama aynı zamanda, ülkemizde somut bir şekilde kardeşliğin de inşa edilmesi son derece acildir” dedi.

Fransa’nın etkili rahiplerinden Versailles rahibi Pierre-Hervé Grosjean, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saldırıdan derin üzüntü duyuyorum. Ama bize bu kadar alçakça saldıran bu İslamcı barbarlara karşı derin bir öfke de hissediyorum. Biz kurbanlar için dua etmeye devam edeceğiz. Ama siyasetçilerin rolü çiçek ya da mum yakmak değildir. Onlar bizi korumak ve bu saldırganları yenmekle görevlidir” dedi.

Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM), resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, “Saldırıyı bütün gücümüzle kınıyoruz. Kurbanlar ve kurban yakınlarıyla dayanışma ve yas duygularımızı paylaşmak için de, tüm Müslüman yurttaşları Hz. Muhammed’in doğumunu kutlamak için organize edilen mevlit etkinliklerini iptal etmeye çağırıyoruz” denildi.

Türkiye saldırıyı kınadı

Saldırı sonrasında Türkiye de olayı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, “Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” açıklaması yaptı.

Avignon ve Fransız konsolosluğuna saldırı

Öte yandan Fransa’nın Avignon kentinde, Nice saldırısından iki saat sonra, bir kişi elinde bıçakla polislere saldırmak istedi. Monfavet Mahallesi’nde saat 11.15’te meydana gelen saldırıda, polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirildi.

Aynı saatlerde Suudi Arabistan’daki Fransız konsolosluğu önünde görev yapan bir koruma da bıçaklı saldırıya uğradı.

VOA