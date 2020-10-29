Fransa’da Türkiyeli göçmenlerin Ermeni banliyösüne gitmesi engellendi

Fransa’nın Vienne şehri yakınlarında eylem yapan Ermenistan yanlıları ile Türkler arasında çıkan arbedede 4 kişinin yaralanmasının ardından önceki gece Rhone-Alpes Valiliği, Ermenilerin yoğunlukta yaşadığı Lyon’un Decines-Charpieu banliyösüne gitme girişiminde bulunan onlarca Türkiyeli göçmenin olası çatışma ihtimaline karşı engellendiğini açıkladı.

Euronews’in haberine göre, Rhone-Alpes Valiliği kamu düzeninin sağlanması için çok sayıda polisin, bir Ermeni anıtının da yer aldığı bu banliyöye gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, çok sayıda aracın arandığı ve kimlik kontrolünün yapıldığı duyuruldu.

Kamu düzeninin kısa bir süre içinde sağlandığı kaydedilen açıklamada, “Gözdağı girişimleri ve cemaatler arası düşmanlığın bizim cumhuriyetimizde yeri yoktur” denildi.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ çatışmaları için toplanan Ermenistan yanlıları, Vienne semti yakınlarındaki A7 Otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapatmıştı. Trafik sıkışıklığının başlamasının ardından, trafikte kalanlarla eyleme katılanlar arasında tansiyon yükselmişti. Ermeniler, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren Türk asıllı Fransa vatandaşlarına saldırmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak linç girişiminde bulunması yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi