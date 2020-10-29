Ermenistan, kendi ülkelerini terör merkezi yapan Türkiye ve Azerbaycan’ın eylemlerini en sert şekilde kınadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Artsakh’ın, teröritlere ev sahipliği yapmadığını, teröre karşı savaştığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Anna Nağdalyan, “Suriyeli ve Libyalı cihatçı teröristlerin bölgeye sevkiyatına dair inkar edilemez kanıtları artık örtbas edemeyen Türkiye, tekrar apaçık asılsız ve provokatif suçlamalar yoluyla uluslararası camiayı kandırma taktiğini seçti.

Yabancı kiralık militanların, Ermenistan ve Artsakh’a yardım ettiğine dair Türkiye Savunma Bakanlığı’nın iddiaları, Türkiye’nin askeri ve siyasi yönetiminin şerefsizliğini yansıtıyor.

Güney Kafkasya’dan uluslararası terör örgütlerin çıkarılmasından yana olan Ermeni tarafı, bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılmasına yönelik Türkiye’nin eylemlerini kesinlikle reddediyor. Terörü destekleyen Türkiye ile Azerbaycan’ın, kendi ülkelerini uluslararası terör merkezi haline getirilmesine ve bu vebaynın bölgede yayılmasına yönelik ortak çabalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bütün bunlara karşı mücadele, bölgesel güvenlikten yana olan tüm güçlerin yakın işbirliğini gerektiriyor. İki komşumuzdan farklı olarak Ermenistan ve Artsakh, teröristlere ev sahipliği yapmıyor, onlara karşı mücadele veriyor” ifadelerinim kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından beş dakikadan fazla korunmazken, Suriye, Libya ve Afganistan’lı teröristlerin ve kiralık militanların Türkiye’nin yardımıyla Azerbaycan’a sevkiyatına dair haberler de tüm dünya tarafından gelmeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI