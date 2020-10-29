Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına yorum yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriye ve Libya’dan uluslararası cihatçı teröristleri Güney Kafkasya’ya getirmenin yadsınamaz gerçeğini örtbas edemeyen Türkiye, açık bir şekilde yalan ve kışkırtıcı suçlamalarla bir kez daha uluslararası toplumu yanıltma taktiklerine başvuruyor.

Türk Savunma Bakanlığı’nın yabancı paralı askerlerin Ermenistan ve Artsakh’ı desteklediği iddiaları, Türk askeri-siyasi liderliğinin onursuz doğasını yansıtıyor.

Ermeni tarafı, Türkiye’nin uluslararası terör örgütlerinin Güney Kafkasya’dan derhal uzaklaştırılmasına ve bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemlerini kesinlikle reddediyor.

Teröre destek veren Türkiye ve Azerbaycan ülkelerini uluslararası terörizmin merkezi haline getirme ve bu vebayı bölgeye yayma yönündeki ortak çabalarını şiddetle kınıyoruz ve bu mücadelede bölgesel güvenlik ile ilgilenen tüm güçlerin yakın işbirliğini zorunlu kılıyoruz.

Ermenistan ve Artsakh, iki komşumuzun aksine, teröristlere ev sahipliği yapmıyor; savaşıyor.

Bu haber Birleşik Ermeni Bilgi Merkezi tarafından alınmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu