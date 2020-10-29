Ermenistan cenazelerini teslim aldığını resmen doğruladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Ermeni askerlerin cenazelerini sınırda teslim ettiğini resmen doğrulayarak, üç kez ilan edilen ateşkesin yürürlüğe girmesi halinde Ermeni tarafının da Azerbaycan’a cenazelerini teslim etmeye ve mevziler arasındaki şeritten cenazelerin çıkarılmasını organize etmeye hazır olduğunu belirtti.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden alevlenen çatışmalar 3 kez ilan edilen ateşkese rağmen halen sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Ermeni askerlerin cenazelerini sınırda teslim ettiğini resmen doğruladı.

Bakanlık Sözcüsü Şuşan Stepanyan tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın olağanüstü arabuluculuk çabaları sayesinde 29 Ekim’de, Uluslararası Kızılhaç Komitesi saha ekibinin ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı’nın şahsi temsilcisinin katılımıyla Karabağ ihtilaf bölgesindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 29 Ermeni askerin cenazeleri Ermeni tarafına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Ermenistan’a ‘bir sivilin iade edildiği’ belirtilirken, Azerbaycan’ın açıklamasında ise Ermenistan’a iki yaşlının teslim edildiği ifade ediliyor.

Stepanyan ayrıca üç kez ilan edilen ateşkesin yürürlüğe girmesi halinde Ermeni tarafının da Azerbaycan’a cenazelerini teslim etmeye ve mevziler arasında kalan cephe şeridinden cenazelerin çıkarılmasını organize etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Sputnik Türkiye