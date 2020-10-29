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Emine’nin çantaları Fransız kaldı – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-10-29

50.000 dolarlık Hermes marka bir çantayla fotoğraf karesinde gözüken Emine Erdoğan’a, tenkitlere yağmaya başladı.
“Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot etmeye çağırmasından sonra, Emine sultanın Fransız malı çantalarını Taksim meydanında alenen yakmasını bekliyoruz”,- denmektedir, Twitter’deki yorumlarda.

Ermenistan Kamu Radyosu

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