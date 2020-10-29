50.000 dolarlık Hermes marka bir çantayla fotoğraf karesinde gözüken Emine Erdoğan’a, tenkitlere yağmaya başladı.
“Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot etmeye çağırmasından sonra, Emine sultanın Fransız malı çantalarını Taksim meydanında alenen yakmasını bekliyoruz”,- denmektedir, Twitter’deki yorumlarda.
Emine’nin çantaları Fransız kaldı – Ermenistan Kamu Radyosu
50.000 dolarlık Hermes marka bir çantayla fotoğraf karesinde gözüken Emine Erdoğan’a, tenkitlere yağmaya başladı.
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